IT: Andy Muschietti promette 15 minuti di scene extra!

, regista della nuova versione cinematografica del bestseller IT , scritto da Stephen King, annuncia un Director's Cut con 15 minuti di scene tagliate.

Noi in Italia IT lo vedremo soltanto il 19 ottobre, ma di certo chi ha già visto la pellicola e vuole di più, potrà contare su questo "regalo" che viene direttamente dalla regia.

Il franchise, come sappiamo, prevede la realizzazione di un totale di due film, il primo che vede il gruppo dei Perdenti bambini, l'altro adulti. Se già si parla della seconda parte e del possibile cast, l'annuncio che ci saranno per questa prima pellicola ben 15 minuti di contenuti inediti, non può che rallegrare (per così dire...). Durante un'intervista rilasciata a Yahoo! il regista Andy Muschietti e la produttrice Barbara Muschietti, hanno detto quanto segue:

"C'è una scena fantastica, è una specie di tributo alla trama di Stanley Uris, il bar mitzvah, in cui lui fa un discorso che va contro ogni aspettativa... Praticamente se la prende con tutti gli adulti di Derry (per la storia cittadina di misteriosi incidenti mortali e sparizioni di bambini). Ed è epico! Chissà, forse sarà nel Director's cut."

Inoltre, ci dà un piccolo indizio su una versione estesa "molto divertente" della scena nella cava:

"La scena ad un certo momento, diventa assolutamente stranissima. La cosa è irrilevante ai fini della trama, ma è davvero divertente. Jack Grazer, che interpreta Eddie, fa qualcosa di assurdo!"

Insomma, se prima eravamo curiosi di vedere IT, ora l'attesa, almeno per noi italiani, si fa ancora più spasmodica, voi che dite?