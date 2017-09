IT, Andy Muschietti: "Nel sequel esploreremo la Dimensione Cosmica!"

Mentre i primi commenti via social di stampa d'oltreoceano, influencer e addetti ai lavori premiano l'adattamento cinematografico di IT diretto da, il regista si dice già proiettato oltre e pronto ad occuparsi del sequel.

Per chi non avesse dimestichezza con la mastodontica opera letteraria di Stephen King, ancora oggi tra i suoi migliori lavori, il romanzo racconta la storia dei Perdenti, un gruppo di ragazzini che prima nel 1958 e poi nel 1985 dovrà affrontare Pennywise (Bill Skarsgard), un clown da incubo che vive nelle fogne di Derry. La trasposizione è stata quindi divisa in due film, il primo con i giovani Perdenti e il secondo che li vedrà invece in età adulta, anche se dalle ultime dichiarazioni sembra proprio che ci saranno comunque parti dedicate al giovane cast di attori.



Intervistato così da Yahoo Movies, Muschietti ha avuto modo di parlare del prosieguo del progetto, dichiarando che il seuqel esplorerà gli anni '80 e anche la Dimensione Cosmica, luogo che torna spesso nei romanzi di King e dove risiede la vera forma di IT. Queste le parole del regista: "Volevo davvero concentrarmi sul viaggio emotivo dei ragazzi. L'accesso all'altra dimensione, all'altra parte, sarà poi qualcosa che esploreremo nel sequel. Nel romanzo la prospettiva è sempre quella dei Perdenti, quindi tutto quello che sanno di Pennywise è puramente speculativo e avvolto da molte assurdità, così ho voluto rispettare quella sensazione misteriosa del non sapere cosa si celi dall'altro lato. Volevo anche lasciare qualcosa per la seconda metà, quindi non volevo affrontare cose come il macroverso o passaggi transdimensionali con questo primo capitolo, che invece ho cercato di mentenere più saldo a terra mediante gli occhi dei bambini".



Il regista continua: "Inoltre c'è la verità fisica del budget del film. E non ho voluto entrare nei dettagli di una rappresentazione di un reame che avrebbe potuto fotterci il budget per altro. Creare quel mondo ci avrebbe preso circa la metà degli investimenti e avremmo dovuto sacrificare molte cose".



IT vedrà nel cast anche Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton