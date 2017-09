IT: Andres Muschietti vorrebbe Jessica Chastain nel sequel?

Nonostante debba ancora uscire nei cinema italiani, IT ha già fatto riscontrare un ottimo incasso nel week-end d'esordio negli Stati Uniti. Tanto che si inizia già a parlare del sequel, e dopo le prime indiscrezioni che vi abbiamo riportato poco fa, una delle voci più insistenti riguarda la possibile presenza dinel seguito.

Secondo alcune voci, che al momento non trovano conferme ufficiali, il regista Andres Muschietti vorrebbe la Chastain per il ruolo di Beverly da adulta. Jessica Chastain ha già collaborato con Muschietti, con il quale ha girato l'horror La madre.

Il cast di IT comprende Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Logan Thompson e Jackson Robert Scott.

Prodotto e distribuito da Warner Bros., il film è tratto dal romanzo di Stephen King.