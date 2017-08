IT, Andreas Muschietti sull'opening scene con Georgie: "Sarà davvero macabra!"

Mentre le prime stime per il giorno d'apertura parlano di un ottimo incasso di circa 60 milioni di dollari, l'adattamento di IT diretto dasi prepara a sbarcare nei cinema tra meno di un mese, e il regista è così tornato a parlare del film ai microfoni di

Discutendo della produzione, delle varie sfide e dalla sua visione della mastodontica opera di Stephen King, il regista ha così avuto modo di soffermarsi anche sull'iconica scena d'apertura del romanzo, che sarà trasposta in maniera identica al cinema.



Queste le sue parole: "Sarà davvero macabra, sì. Ma è quello che succede, anche se devi sapere un dettaglio che forse è meglio non pubblicare, e cioè che non è chiaro nella mia trasposizione se Georgie sia effettivamente morto. Viene attaccato da Pennywise, gli viene staccato un braccio e cerca di allontanarsi dal tombino, come se cercasse di sottrarsi a una forza che lo trascina, lasciando una striscia di sangue al suolo, ma il suo corpo non viene ritrovato. Ed è questo che sprona Bill, la sua motivazione nella storia: trovare Georgie ancora in vita".



Ulteriore differenza sostanziale, quindi, con la controparte cartacea, dove il corpo di Georgie viene ritrovato e la sua morte è certa, nonostante alcune visioni di Bill del fratellino sempre causate dal terribile Pennywise (Bill Skarsgard).



IT uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 ottobre.