Isn't It Romantic: Rebel Wilson, Adam DeVine e Liam Hemsworth nel cast

A dirigere il film prodotto dalla New Line Cinema troveremo Todd Strauss-Schulson. La storia seguirà una donna cinica che vedrà la sua vita trasformarsi in una vera e propria commedia romantica. DeVine e Hemsworth interpreteranno i due lati del triangolo amoroso con la Wilson, il primo nei panni di un compagno della protagonista "finito in friend-zone", mentre il secondo sogno erotico della stessa.



La sceneggiatura di Isn't It Romantic è scritta da Erin Cardillo, aiutata nelle revisioni da Dana Fox, Katie Silberman e Paula Pell. Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.