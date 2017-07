Isn't It Romantic: è iniziata la produzione del film con Liam Hemsworth

Isn't it Romantic? è la nuova commedia romantica conha appena annunciato che la produzione è iniziata.

Nel film la Wilson interpreta Nathalie, un architetto che lavora sodo per cercare di farsi notare ma tutto quello che ottiene è essere l'incaricata alla consegna di bagel e caffè, invece dell'incarico di costruire un nuovo grattacielo che cambi lo skyline newyorkese. E, come se non bastasse Nathalie, una ragazza oltremodo cinica da non si sa quanto tempo ormai se si parla d'amore, si scontra con un borseggiatore e sverrà, ritrovandosi d'un tratto nel suo peggior incubo: la sua vita si è trasformata in una commedia romantica e lei è la protagonista!

Il film è diretto da Todd Strauss-Schulson e vede nel cast: Rebel Wilson (Pitch Perfect), Liam Hemsworth (the Hunger Games), Adam Devine (The Intern) e Priyanka Chopra (Quantico).

Il ruolo di Hemsworth è quello di Blake, un bellissimo cliente, Adam Devine è il miglior amico della Wilson, Josh, e Priyanka Chopra interpreta un'insegnante di yoga, Isabella.

Il film dovrebbe uscire il giorno di San Valentino del 2019 e sarà distribuito a livello globale dalla Warner Bros. Pictures.