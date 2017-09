Isle of Dogs: online un primo mini-teaser, domani il trailer!

è il nuovo film diretto dal regista. Domani esce il trailer ma adesso possiamo goderci un piccolo assaggio della sua nuova pellicola sui social media.

Wes Anderson è tornato e stavolta lo fa dirigendo un film animato in stop motion. E per non lasciare i fan a bocca asciutta, la 20th Century Fox ha rilasciato su Twitter una piccola anticipazione, postando un piccolo filmato. Naturalmente, non essendo il trailer ufficiale, non si vede un granché; tuttavia, il setting è confermato: c'è aria di Giappone!

Il cast vocale è di tutto rispetto: Edward Norton, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Bill Murray, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Tilda Swinton, Yoko Ono, Greta Gerwig, Frances McDormand,e Liev Schrieber.

A domani, con il trailer di Isle of Dogs!