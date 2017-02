Irreplaceable You: nel cast Gugu Mbatha-Raw e Michiel Huisman

saranno i protagonisti del dramma romantico, diretto dalla regista della serie tv Veep,e scritta da Bess Wohl. Il film sarà prodotto da Jonathan Tropper e Farah Abushwesha, con Exchange incaricata della distribuzione internazionale. La produzione del film prenderà il via a breve.

Irreplaceable You racconterà la storia di Abbie e Sam, anime gemelle destinate a stare insieme fino a che la morte non ha sbarrato loro la strada.

L'attrice britannica Gugu Mbatha-Raw è tra le giovani interpreti emergenti più richieste del momento e ha recentemente preso parte a film come Free State of Jones di Gary Ross, Miss Sloane di John Madden, Una doppia verità di Courtney Hunt e parteciperà a La bella e la bestia di Bill Condon nel ruolo di Plumette.

In tv ha recitato ultimamente in Easy e in un episodio della quarta stagione di Black Mirror.

L'attore olandese Michiel Huisman sarà al cinema nel 2017 in The Ottoman Lieutenant per la regia di Joseph Ruben mentre nel 2016 ha partecipato alla mini-serie Harley and the Davidsons.