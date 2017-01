Iron Man: Jeff Bridges tornerebbe a recitare in un film di supereroi

Quando il primo film su Iron Man entrò in produzione, la Marvel non poteva immaginare il successo che avrebbe ottenuto, sia al debutto che nei film precedenti. Da un certo punto di vistaè stato l'apripista di tutto il successo Marvel al cinema nel corso degli anni successivi, con attori rilanciati come

Un ottimo contributo ha dato anche il premio Oscar Jeff Bridges, nel ruolo del villain Obadiah Stane, nemico di Tony Stark.

Ora sembra che Bridges non escluda di poter tornare in un film dedicato a qualche supereroe, nonostante le ultime dichiarazioni sulle difficoltà incontrate sul set.

Durante una recente intervista a The Hollywood Reporter, l'attore ha affermato che:"Beh, tempo fa avevo fatto Tron, che si può classificare in questo tipo di film. Sai, all'inizio della carriera cerchi un modo per far si che il pubblico ti possa apprezzare in qualunque ruolo tu possa metterti in gioco."

Ultimamente Jeff Bridges ha recitato nel film Hell or High Water di David Mackenzie.