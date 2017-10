Iron Man: inizialmente Obadiah Stane non era il villain

Nei piani iniziali Obadiah Stane a.k.a. Iron Monger non sarebbe dovuto morire in. Ora, presidente dei Marvel Studios, svela qualche dettaglio in più.

Il presidente dello studio svela, infatti, che inizialmente il personaggio di Stane, interpretato da Jeff Bridges, era un villain secondario al Mandarino. Poi, però, la Marvel decise di eliminarlo in favore del solo Iron Monger.

"Come vi ricorderete, quando fu ingaggiato, era un villain secondario rispetto al Mandarino" spiega il presidente "ma mentre stavamo preparando la pellicola, ci siamo accorti che non volevamo realizzare il Mandarino. E quando lo abbiamo eliminato e abbiamo reso Stane il villain principale, Iron Man è diventato quel che Iron Man è stato. E questo includeva far cadere Stane nel Reattore Arc".