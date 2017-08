Iron Man: inizialmente Obadiah Stane di Jeff Bridges non sarebbe dovuto morire

Anche se il primo, amatissimo Iron Man è stato un film provvidenziale per il rilancio delle carriera di, meno d'aiuto è stato per il villain interpretato da quest'ultimo,, morto nel corso della battaglia finale.

Intervistato però da CinemaBlend, Bridges ha avuto modo di rivelare che Iron Monger nei piani originali sarebbe dovuto sopravvivere alla sconfitta subita: "Nella sceneggiatura originale avrebbero dovuto aprire la mia tuta e scoprire che ero scomparso! Poi no. Ho letto la scena che stavamo per girare e mi hanno detto 'no, sei morto'. Allora ho detto 'Oh...' e loro mi fanno 'beh, è un fumetto. Forse tornerai. Non lo sappiamo'".



Così, agganciandosi a questa sua ultima dichiarazione, il sito chiede poi all'attore se ci sarà la possibilità di rivedere Stane in un film Marvel magari ambientato nel passato, come ad esempio Captain Marvel, che prenderà luogo negli anni '90 anche in una base militare, il posto perfetto dove far apparire un venditore di armi. Bridges ha risposto: "Non si sa mai. Non si sa mai".



Vi piacerebbe rivedere Obadiah Stane? Comunque, nel 2016, Jeff Bridges aveva dichiarato di essere disposto a tornare in un film di supereroi, quindi davvero mai dire mai.