Invincible: Seth Rogen ed Evan Goldberg alla guida del progetto sul cinecomic

stanno collaborando conper portare sul grande schermoper lascriveranno, dirigeranno e produrranno l'adattamento della serie a fumetti scritta dal creatore di, che è tuttora in corso fin dal 2003.

Robert Kirkman produrrà inoltre la pellicola tramite la sua Skybound Entertainment insieme ai suoi collaboratori David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Il progetto rientra nell’accordo della Skybound con la Universal.

Invincible è la seconda serie in corso più longeva di Kirkman dopo The Walking Dead e segue le vicende di Mark Grayson, un normale studente delle scuole superiori con una sola differenza tra lui e i suoi coetanei: suo padre è il più potente supereroe del pianeta, e anche lui erediterà il suo set di superpoteri. Il fumetto, che Kirkman ha creato in collaborazione con Ryan Ottley e Cory Walker, è ora arrivato al numero 133 ed esplora il viaggio di Mark mentre scopre cosa vuol dire veramente essere il figlio dell'eroe noto col nome di Omni-Man, e la verità dietro la sua più grande responsabilità: proteggere il pianeta Terra.

“Per quasi un decennio ho dovuto sopportare la domanda ‘A quando l’adattamento di Invincible?’ Mentre i fan hanno visto crescere The Walking Dead in quella mostruosità multimediale che è diventata nel corso degli anni”, ha detto Kirkman. “La risposta è sempre stata che stavamo aspettando la squadra giusta con cui collaborare. Quella squadra è arrivata! Gli stimati Goldberg e Rogen hanno dimostrato di essere dei registi con un occhio acuto per creazioni mozzafiato dopo averci abituato alla scrittura di un successo dopo l'altro.”

"Non importa quanto ne risentiranno i nostri corpi, le nostre menti e le nostre relazioni più intime con coloro che amiamo, non ci riposeremo fino a quando Invincible non sarà effettivamente il grande film che merita di essere“, hanno dichiarato Rogen e Goldberg a una dichiarazione congiunta. Non resta che incrociare le dita!