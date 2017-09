Insidious: The Last Key, il trailer ufficiale del quarto capitolo della saga

Laha finalmente rilasciato online il primo trailer ufficiale di, quarto capitolo della saga horror targatainiziata nel 2011 con il film die adesso diretta dalla new entry

Scritta sempre dal co-creatore della serie, Leigh Whannel, la storia del film seguirà ancora una volta una tetra indagine dell'occulto guidata dalla parapsicologa Elise Rainier (Lin Shaye), adesso impegnata nella sfida più grande mai affronta: un'infestazione paranormale nella sua casa di famiglia.



Insidious: The Last Key vedrà nel cast anche Angus Sampson, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker e Marcus Henderson, per un'uscita prevista nelle sale americane il 5 gennaio 2018.