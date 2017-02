Inner City: Colin Farrell si unisce a Denzel Washington per il film

La pellicola di prossima uscitasembra aver aggiunto un'altra stella al suo cast. Stando alle ultime notizie, infatti,sta terminando le trattative per unirsi anel nuovo progetto di, che servirà come sceneggiatore e regista.

Inner City vedrà Washington nei panni di un ricercatore legale di Los Angeles. Dopo la morte del suo mentore, l'avvocato viene avvicinato da uno studio legale senza scrupoli che vuole il suo aiuto. Colin Farrell ricoprirà il ruolo dell'avvocato di successo che recluta il personaggio di Washington.

Dan Gilroy si è guadagnato una nomination agli Academy Award per la sua sceneggiatura originale di Nightcrawler. Prima di sedersi sulla sedia da regista nel 2014, Gilroy si è fatto un nome come sceneggiatore di film quali Freejack, The Fall e The Bourne Legacy.

Colin Farrell, che abbiamo recentemente visto nel mondo magico di JK Rowling, ha da poco ricoperto un ruolo nella commedia dark The Lobster ed è apparso nella seconda stagione dello show di HBO, True Detective. Potremo vederlo, inoltre, nel più recente lavoro scritto e diretto da Sofia Coppola, The Beguiled.

Jennifer Fox, che ha già lavorato con Gilroy per Nightcrawler, ancora una volta servirà come produttore per Inner City.