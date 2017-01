Inmate #1: in sviluppo il biopic sulla vita di Danny Trejo

, icona di film cult, conosciuto per pellicole come, sta collaborando con il pluripremiato registaper raccontare gli aspetti più profondi della sua storia e della sua carriera, risultato di 71 anni di impegno.

La pellicola, che porta il titolo di Inmate#1: The Rise of Danny Trejo, è attualmente in produzione in California e sarà incentrata sulla vita e sull'instancabile lavoro del grande attore Danny Trejo.

Trejo sarà produttore esecutivo al fianco di un abile team di produzione formato da Adam Scorgie, Rocky Mudaliar, Iliana Nikolic e Craig Balkam. L'attore con questa pellicola vuole dare un resoconto di prima mano di una delle più grandi trasformazioni del carattere umano mai filmata.

"Oggi, Danny Trejo è morigerato, benevolo e probabilmente una delle persone più belle che si possano incontrare. Ma non è sempre stato così" - spiega il produttore Adam Scorgie - "Cresciuto nelle strade di Pacoima, in California, è stato cresciuto da suo zio, un tossicodipendente e rapinatore. All'età di 12 anni, aveva già provato l'eroina. A 15 anni, è entrato per la prima volta in cella. A 23 anni, è stato condannato alla detenzione a San Quintino per la vendita di eroina ad un agente sotto copertura. Verso un peggioramento costante, ha seguito la strada attraverso la giungla del carcere, lotta dopo lotta, sopravvivendo ad alcune delle condizioni più ostili del paese. Danny si sarebbe poi ritrovato coinvolto in una rivolta carceraria che avrebbe portato al punto di svolta nel suo approccio alla vita.".

Dopo il suo rilascio dal carcere nel 1969, la vita di Danny ha iniziato a migliorare. L'ex criminale, infatti, si è dedicato alla consulenza per tossicodipendenti adolescenti e ha lavorato come allenatore di boxe. Alla fine, si è trovato sul set del regista russo Andrei Konchalovsky per Runaway Train (1985), dove fu ingaggiato per allenare le star del film e il resto è storia.

Inmate#1: The Rise of Danny Trejo ha attualmente una data di uscita prevista per il 2018.