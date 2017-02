Iniziata la produzione del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Sono iniziate in Gran Bretagna, nel North Yorkshire, le riprese del nuovo progetto cinematografico di, a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro, Vizio di forma. Il film è prodotto dalla Annapurna Pictures e le riprese nel week-end si sono spostate a Robin Hood's Bay, secondo quanto riporta la Whitby Gazette.

Il progetto, targato Focus Features, dovrebbe riguardare una storia ambientata nel mondo della moda nella New York degli anni '50 e nel cast, oltre al tre volte premio Oscar Daniel Day-Lewis, alla seconda collaborazione con Paul Thomas Anderson, per il quale ha recitato ne Il petroliere e grazie al quale ha vinto il suo secondo Oscar, ci saranno anche Lesley Manville e Vicky Krieps.

Il team di creativi comprende anche Mark Bridges, costume designer, Mark Tildesley come production designer, Veronique Melery come scenografa e Dylan Tichenor al montaggio.

La colonna sonora verrà composta da Jonny Greenwood, collaboratore di Anderson anche per i film Il petroliere, The Master e Vizio di forma.