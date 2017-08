Iniziata la produzione di Ant-Man and the Wasp, ecco la sinossi

I Marvel Studios hanno confermato l'inizio delle riprese di, sequel del divertente cinecomic uscito nell'estate del 2015. La Marvel lo ha annunciato tramite un video dal set che trovate proprio in questa news.

La Casa delle Idee ha anche diffuso in rete il logo ufficiale e la sinossi della pellicola: "In seguito agli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang (Paul Rudd) affronta le conseguenze delle sue scelte sia come SuperEroe che come padre. Mentre cerca di riequilibrare la sua vita domestica con le sue responsabilità nei panni di Ant-Man, viene avvicinato da Hope (Evangeline Lilly) e Hank Pym (Michael Douglas) riguardo una missione urgente. Scott deve indossare nuovamente l'armatura ed imparare a combattere al fianco di Wasp, affinché il team possa lavorare insieme per scoprire dei segreti che provengono dal loro passato".

Il film arriva a luglio 2018.