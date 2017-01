Ingrid Goes West: la Neon acquisisce il film con Aubrey Plaza e Elizabeth Olsen

Dopo la prima mondiale di venerdì notte,, attraverso la loro nuova casa di distribuzione, la, hanno acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti di, una commedia con protagonisteche ha riscosso molto successo aldel 2017.

Ingrid Goes West è una commedia dark diretta da Matt Spicer e basata su una sceneggiatura di Spicer stesso e David Branson Smith, interpretata da Aubrey Plaza (Mike and Dave Need Wedding Dates, Parks and Recreation) ed Elizabeth Olsen (Avengers: Age of Ultron, Martha Marcy May Marlene), oltre che da il resto del cast composto da O'Shea Jackson Jr., Wyatt Russell, Billy Magnussen, e Pom Klementieff.

Ingrid Goes West racconta la storia di Ingrid Thorburn (Plaza), una giovane donna mentalmente instabile che diventa ossessionata da Taylor Sloane (Olsen), una "influencer" dei social media con una vita apparentemente perfetta. Quando Ingrid decide di mollare tutto e viaggiare fino alla costa occidentale per poter fare amicizia con Taylor nella vita reale, il suo comportamento diventa sempre più inquietante e pericoloso per sé stessa e gli altri.

I produttori del film includono Jared Ian Goldman, Tim e Trevor White di Star Thrower Entertainment, Adam e Robert Mirels di 141 Entertainment e Aubrey Plaza. Mary Solomon, Rick Rickertsen ed Allan Mandelbaum sono i produttori esecutivi.

Ingrid Goes West segna il debutto alla regia di Matt Spicer. Recentemente il neo-regista ha co-scritto Flower insieme a Max Winkler, che sarà anche il regista della pellicola. Il film è una complessa commedia di giovani adolescenti con protagonista Zoey Deutch, Adam Scott, Kathryn Hahn e Tim Heidecker, che sempre Matt Spicer produrrà al fianco di Rough House Pictures e Diablo Entertainment. Insieme a Max Winkler, Spicer scriverà il sequel di Rocketeer con una nuova protagonista femminile recentemente annunciato dalla Disney.