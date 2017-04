Ingrid Goes West: Aubrey Plaza fuori di testa nel primo trailer ufficiale

La NEON ha rilasciato online il primo trailer ufficiale di, nuova dramedy firmata dache vede protagonista una bellissima e fuori di testa).

Il film segue la vita di Ingrid Thorburn (Plaza), una ragazza mentalmente instabile che comincia a essere ossessiona con Taylor Sloane (Elizabeth Olsen), una social media influencer che conduce una vita apparentemente paradisiaca a Los Angeles. Ingrid deciderà presto di trasferirsi sulla West Coast per diventare amica con Taylor, ma il suo comportamento deviato diventerà molto presto sempre più inquietante e pericoloso.



Nel cast di Ingrid Goes West troveremo anche Wyatt Russell, Pom Klementieff e O'Shea Jackson Jr, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 4 agosto 2017.