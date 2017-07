Ingrid Goes West: Aubrey Plaza e Elizabeth Olsen nel Red Band Trailer

Neon Distribution ha diffuso in streaming il Red Band Trailer ufficiale di, commedia drammatica con protagoniste

Nel cast del film, diretto da Matt Spicer e scritto da quest’ultimo con David Branson Smith, troviamo anche O’Shea Jackson Jr., Wyatt Russell, Billy Magnussen, Pom Klementieff e Angelica Amor. Sarà distribuito in maniera limitata nelle sale americane dall’11 agosto prossimo, e in larga scala su tutto il territorio dal 25 agosto seguente.

Sinossi: Ingrid Thorburn è una stalker da social network compulsiva che è portata a scambiare dei semplici like per delle dichiarazioni sentimentali piene di significato. Taylor Sloane è invece una famosa influencer attiva su Instagram, la cui vita curata nei minimi dettagli per quanto riguarda l’immagine diverrà l’ultima ossessione di Ingrid. Dopo che Ingrid si trasferirà a Los Angeles la loro relazione da amichevole si trasformerà in un vero e proprio incubo.

La pellicola è stata premiata con il Waldo Salt Screenwriting Award all’ultimo Sundance Film Festival.