Indiana Jones 5: il personaggio di Mutt Williams non ci sarà

Ancora si sa poco e niente sul quinto capitolo della saga di, fortemente voluto dalla Walt Disney Pictures, ma oggi, in un'intervista con EW, abbiamo un primo dettaglio dalla pellicola.

"Posso dirvi con certezza che Harrison Ford tornerà ad interpretare Indiana Jones... e che il personaggio di Shia LaBeouf non ci sarà". A parlare è David Koepp, lo sceneggiatore, e si sta riferendo al personaggio di Mutt Williams, introdotto nel precedente Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, uscito nel 2008; nel film Williams era il figlio di Jones e Marion ed il finale lasciava intendere che avrebbe preso il posto del padre. Ma non sarà cosi, almeno non in questo quinto episodio.

Certo, con il rumor di un potenziale universo cinematografico sviluppato da Lucasfilm, è possibile che potremmo rivederlo in altre pellicole o spin-off (sempre se l'attore venga perdonato per le pessime parole riservate a Steven Spielberg e al film precedente).

"Non mi chiedete quando inizieremo la produzione. Quella è una decisione di Spielberg e Ford" continua Koepp "Abbiamo ricevuto uno script di cui sono felici tutti. Steven ha appena finito The Post e i lavori continueranno senza sosta... se tutto andrà per il verso giusto, sarà la sua prossima pellicola".

Il film è atteso per il 10 luglio 2020.