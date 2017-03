Indiana Jones 5: annunciata l'uscita del film con Harrison Ford!

La Disney ha annunciato l'uscita di, il primo non targato Paramount: l'uscita è prevista per il 19 luglio 2019. Dopo l'infelice capitolo di, era stata annunciata la produzione di un nuovo capitolo della serie di film diretta da

Prodotto da Kathleen Kennedy e Frank Marshall, il film non sarà l'ultimo capitolo del franchise, come affermato lo scorso anno da Bob Iger. Non dovremo aspettare anni per tornare a vedere l'avventuriero più celebre della storia del cinema, nuovamente interpretato da Harrison Ford, con Spielberg ancora alla regia.

Il comunicato ufficiale comparso sul sito della Walt Disney Company afferma che "Indiana Jones tornerà sul grande schermo il 19 luglio 2019 per una quinta epica avventura della serie campione d'incassi. Steven Spielberg, regista di tutti e quattro i film precedenti, dirigerà nuovamente il progetto ancora senza titolo con la star Harrison Ford che tornerà nel suo celebre ruolo. Torneranno anche i produttori veterani del franchise: Kathleen Kennedy e Frank Marshall."

I quattro film di Indiana Jones hanno totalizzato quasi due miliardi di dollari al botteghino mondiale e anche l'ultimo capitolo, nonostante il parere negativo di fan e critica, fu uno dei film più visti nel 2008.

Alan Horn, presidente di Walt Disney Studios si è detto entusiasta e "impaziente di riportare sullo schermo uno dei più grandi eroi della storia del cinema: Indiana Jones."