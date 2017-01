Inconstant Moon: James Ponsoldt sarà il regista

I produttori disono al lavoro per adattare al cinema un nuovo progetto sci-fi, basato sul racconto intitolatodi Larry Niven. Con la sceneggiatura firmata da Daniel Casey, la regia del film è stata affidata a. A produrre, con la 21 Laps, è Shawn Levy, e la data delle riprese al momento non è stata svelata.

La trama si svolgerà durante una serata disastrosa a Los Angeles e seguirà le vicende di una coppia in crisi mentre una minaccia apocalittica si sta per abbattere sulla Terra.

Attualmente James Ponsoldt sta lavorando alla post-produzione di The Circle, trasposizione cinematografica del romanzo di Dave Eggers e che ha per protagonisti Emma Watson e il premio Oscar Tom Hanks.

In questi giorni è invece al cinema lo sci-fi di successo diretto da Denis Villeneuve, Arrival, con Amy Adams e Jeremy Renner, reduce da ben otto nomination agli Oscar, tra cui quella a miglior film.