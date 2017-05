Inconceivable: Nicolas Cage e Nicky Whelan nel primo trailer ufficiale

È stato rilasciato online il primo trailer ufficiale di, thriller-dramma diretto dache vede protagonisti

La storia del film scritto da Chloe King racconterà di una madre che cercherà di sfuggire al suo abusivo passato trasferendosi con la famiglia in una nuova città. Qui incontrerà e diventerà presto amica con una giovane donna, madre a sua volta, che comincerà a nutrire dei sospetti nei suoi confronti. La tensione salirà così in un crescendo di plot twist e accuse personali.



Inconceivable vede nel cast anche Faye Dunaway, Gina Gershon, James Van Patten, Natalie Eva Marie, Tyler Jon Olson e William Willet, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 30 giugno 2017