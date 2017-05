Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 28/04/2016 al 30/04/2017

Come tutti i mercoledì, anche oggi torniamo con il nostro consueto appuntamento dedicato agli incassi che sono riuscite ad accaparrarsi le ultime pellicole cinematografiche che hanno fatto il loro debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche a stelle e strisce. Come sempre, dopo il salto, trovate la classifica dei film arrivati in Top 10.

A dominare ancora la classifica dalla prima posizione della Top 10 di questa settimana è Fast & Furious 8, che questa volta si porta a casa un bottino di ben 19 milioni di dollari. Al secondo posto con un distacco non troppo abbondante, si posiziona la pellicola esordiente che porta il titolo di How to be a Latin Lover, che guadagna circa dodici milioni di dollari, riuscendo a sorpassare l'altro film che fa il suo debutto questo fine settimana negli Stati Uniti, ovvero il sequel Baahubali 2: The Conclusion. Uno scalino più in basso arriva Baby Boss, che scende di due posizioni rispetto alla scorsa settimana, ma che resiste ancora nella Top 10 posizionandosi davanti a The Circle, il nuovo film con Tom Hanks e Emma Watson, arrivato alla metà della classifica. I 6.8 milioni di dollari guadagnati da La bella & la bestia nel corso di questo ultimo weekend le fanno guadagnare solamente il sesto posto, mentre Insospettabili Sospetti, con Morgan Freeman, arriva alla settima posizione, lasciandosi alle spalle all'ottavo posto I puffi - Viaggio nella foresta segreta. Infine, alla nona e alla decima posizione arrivano rispettivamente Gifted e Unforgettable, che avevano già fatto il loro debutto da qualche settimana.