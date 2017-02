Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 27/01/2017 al 29/01/2017

Gennaio è ormai alle nostre spalle e da oggi inizia un altro mese ricco di anteprime nelle sale statunitensi. In attesa di assistere alle prossime pellicole cinematografiche che faranno il loro esordio sui grandi schermi, ecco gli incassi ai Box Office USA registrati dai film che si sono guadagnati un posto nella Top 10.

In cima, sopra tutti gli altri, resiste ancora molto forte Split, l'ultimo thriller psicologico che ha visto M. Night Shyamalan dirigere uno schizofrenico James McAvoy. Contro ogni previsione, al secondo posto troviamo A Dog's Purpose, seguito da Hidden Figures. Fa il suo debutto uno scalino più in basso Resident Evil - The Final Chapter con più di 13 milioni di dollari di incasso. Al giro di boa della classifica abbiamo ancora La La Land, in lizza per diverse categorie agli Academy Awards. L'ultima fatica di Vin Diesel, xXx - Il ritorno di Xander Cage, riesce ad arrivare solo al sesto posto, scendendo di qualche posizione rispetto alla scorsa settimana. Il film supera, però, Sing, che si classifica in settima posizione con un bottino di circa 6.4 milioni. Ancora tra le pellicole della Top 10 figura Rogue One: A ster Wars Story, che sorpassa con un discreto distacco Monster Truck, arrivato solamente al nono posto. Infine, a chiudere la classifica in decima posizione abbiamo l'esordiente Gold con un guadagno di circa 3.4 milioni di dollari.