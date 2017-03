Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 24/03/2017 al 26/03/2017

Il mese di marzo ha portato sui grandi schermi delle sale statunitensi delle grandi pellicole che il pubblico attendeva con ansia da lungo tempo e sta per terminare con quasi tutte queste pellicole che continuano a piazzarsi tra i primi posti della classifica dei Box Office, capitanata anche questa settimana dall'ultima fatica della

Come accaduto anche nel nostro paese, infatti, La Bella e la Bestia si piazza di nuovo al primo posto della classifica degli incassi ai box office americani per il secondo fine settimana di fila, raccogliendo un bottino di circa 90 milioni di dollari. In seconda posizione, con un notevole distacco, abbiamo Power Rangers al suo primo weekend nelle sale, che con i suoi 40 milioni di dollari supera Kong: Skull Island arrivato al terzo posto. Uno scalino più in basso è arrivato un altro film esordiente, ovvero Life: Non oltrepassare il limite, che comprende nel cast Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. A metà della classifica troviamo Logan - The Wolverine che, come accaduto in Italia, scende di qualche posizione rispetto alla scorsa settimana, lasciandosi dietro, però, l'horror Get Out, che ha guadagnato circa 8.8 milioni di dollari. Ancora più giù, alla settima posizione, arriva CHiPs, l'adattamento per il grande schermo dell'omonima serie televisiva che ha fatto il suo debutto proprio la scorsa settimana superando The Shack, che arriva ad occupare il nono posto e LEGO Batman - Il Film, piazzatosi all'ultima e decima posizione.