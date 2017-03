Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 24/02/2017 al 26/02/2017

Ormai febbraio si è chiuso dando avvio ad nuovo grande mese di marzo con molti esordi nelle sale cinematografiche statunitensi. Nell'ultimo weekend del mese, però, non ci sono stati debutti di grandi titoli e solamente una delle nuove pellicole è riuscita a raggiungere notevoli risultati ai box office americani.

Stiamo parlando di Get Out, che arriva in cima agli incassi dello scorso weekend toccando la cifra di circa 33.3 milioni di dollari. In seconda posizione scende Lego Batman - Il Film, che negli Stati Uniti ha riscosso già un notevole successo, a differenza del nostro paese. Subito dopo abbiamo l'ultima pellicola di Keanu Reeves, John Wick 2, con un bottino di circa 9.3 milioni di dollari, seguita da The Great Wall, che ha fatto il suo debutto qui in Italia da pochi giorni. La metà della classifica è occupata da Cinquanta sfumature di nero, che ha raggiunto buoni risultati in quasi tutti i cinema del mondo, mentre al sesto posto troviamo Fist Fight, in discesa rispetto alla scorsa settimana. Uno scalino più in basso abbiamo Il diritto di contare, che supera con più di un milione di dollari e La La Land, sceso all'ottava posizione. Al nono posto resiste ancora Split e, infine, all'ultima posizione della Top 10 arriva Lion.