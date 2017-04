Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 21/04/2017 al 23/04/2017

Il fine settimana da poco trascorso sui grandi schermi cinematografici a stelle e strisce ha visto trionfare nuovamente la nuova pellicola capitanata da, anche se le sale statunitensi hanno visto il debutto di nuovi film che, però, non sono riusciti a piazzarsi nelle prime posizioni della classifica Top 10 degli incassi.

Il primo posto, infatti, viene conquistato, come accaduto anche nel nostro paese, da Fast & Furious 8, che riesce a guadagnarsi un incasso totale per questo fine settimana pari a circa 38. 4 milioni di dollari. Il film è seguito alla seconda posizione della classifica dalla pellicola d'animazione della Dreamworks Baby Boss con un discreto distacco. A resistere al terzo posto e stabile rispetto alla passata settimana abbiamo La bella e la bestia, che riesce ancora a superare Insospettabili sospetti, che arriva poco sopra della metà della classifica. Poco più giù, la quinta posizione viene occupata da I puffi - Viaggio nella foresta segreta, in leggero calo rispetto allo scorso weekend. La pellicola si lascia alle spalle al sesto posto il primo nuovo titolo della settimana, ovvero il documentario Born in China, che incassa circa 4.7 milioni di dollari superando un altro film esordiente ovvero Unforgettable, che riesce a guadagnare un totale molto simile. L'ottava posizione è stata occupata da Gifted, mentre uno scalino più in basso troviamo The Promise al suo debutto sui grandi schermi americani. Infine, alla decima ed ultima posizione troviamo The Lost City of Z con un incasso di circa 2.1 milioni.