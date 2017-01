Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 20/01/2017 al 22/01/2017

Il fine settimana da poco passato nelle sale cinematografiche statunitensi ha portato sui grandi schermi alcune pellicole molto attese dal pubblico che, a differenza di quanto accaduto per i Box Office del nostro paese, hanno saputo posizionarsi ai primi posti della classifica Top 10 statunitense.

In cima in questo suo primo weekend di esordio troviamo, infatti, Split, ultimo film del regista M.Night Shyamalan, che è riuscito ad incassare un totale nazionale di più di 40 milioni di dollari, superando, così, xXx - Il Ritorno di Xander Cage, arrivato in seconda posizione. Subito dopo abbiamo Hidden Figures, che continua a resistere con buoni risultati tra le prime dieci pellicole e che sorpassa il film d'animazione Sing. Al quinto posto abbiamo la pellicola pluripremiata e plurinominata agli Oscar La La Land, mentre in sesta posizione si è classificata Rogue One: A star Wars Story, che continua inarrestabile la sua corsa. Il settimo posto è occupato da Monster Trucks con un bottino di circa sette milioni di dollari, sufficienti a lasciare indietro Patriots Day che non riesce ad arrivare ai 6. Infine, le ultime due posizioni, ovvero la nona e la decima, sono occupate da Sleepless e The Bye Bye Man, che non riescono ad arrivare ai 4 milioni.