Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 17/03/2017 al 19/03/2017

Quello di marzo si sta rivelando un mese ricco di emozioni per gli appassionati di cinema di tutto il mondo e il weekend che da poco ci siamo lasciati alle spalle è stato uno dei più redditizi per l'industria cinematografica. A superare ogni altra pellicola sul grande schermo è stata l'ultima fatica della Disney con un fantastico debutto.

La Bella e la Bestia, infatti, è riuscita a incassare solo con questo suo primo weekend di esordio quasi 175 milioni di dollari totali negli Stati Uniti, lasciando tra sé e le altre pellicole in programmazione un enorme distacco. Al secondo posto troviamo, poi, Kong: Skull Island, che scende di un posto rispetto alla passata settimana, ma che comunque riesce a superare Logan - The Wolverine, arrivato in terza posizione con circa 17.8 milioni di dollari di incasso. Subito dopo troviamo Get Out, anch'esso in discesa di un posto, davanti a The Shack, che riusce ad accaparrarsi un bottino totale di circa 6 milioni di dollari, arrivando a posizionarsi a metà della classifica. La sesta posizione vede LEGO Batman - Il Film, che continua la sua discesa posizionandosi, però, uno scalino sopra rispetto alla pellicola esordiente The Belko Experiment, arrivato al settimo posto, prima de Il diritto di contare, che continua a permanere nella classifica statunitense della Top 10. Alla nona e penultima posizione troviamo John Wick - Capitolo 2 che incassa in questo fine settimana circa 1,1 milioni di dollari, superando Before I Fall, che si piazza all'ultimo posto.