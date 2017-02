Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 17/02/2017 al 19/02/2017

Anche questa mattina di mercoledì torniamo con il nostro consueto appuntamento per comunicarvi la lista delle dieci pellicole che si sono piazzate ai primi posti per i più sostanziosi incassi registrati ai box office. Nell'ultimo weekend, le sale statunitensi hanno visto qualche nuovo film, ma a trionfare è uno debuttato lo scorso fine settimana.

Lego Batman - Il Film, infatti, è di nuovo in testa per il secondo weekend consecutivo, che è anche il suo secondo fine settimana nelle sale cinematografiche americane. Il film riesce a superare Cinquanta Sfumature di Nero che, invece, è in cima alla classifica italiana. A fare il suo debutto al terzo posto è l'ultima fatica di Matt Damon The Great Wall, che si posiziona prima di John Wick 2, scesa in quarta posizione rispetto alla scorsa settimana. Altro film ai suoi primi giorni sugli schermi è Fist Fight, che entra nelle sale conquistandosi una quinta posizione e superando Il Diritto di Contare al sesto posto e Split che sta continuando la sua discesa al settimo. Uno scalino più in basso troviamo A Dog's Purpose davanti al nono posto di La La Land. Infine, all'ultimo e decimo posto troviamo Lion con un guadagno di circa 5.1 milioni di dollari.