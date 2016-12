Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 16/12/2016 al 18/12/2016

Anche oggi torniamo a informarvi sugli incassi conquistati dai film che sono riusciti a scalare la classifica della Top 10 statunitense in questo ultimo fine settimana e, come anche per i Box Office del nostro paese, una pellicola su tutte è riuscita a sbaragliare la concorrenza.

Come tutti si aspettavano, infatti, lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story è riuscito a conquistare degli incassi da record in questo suo primo weekend di esordio, riuscendo ad arrivare sul mercato statunitense a più di 155 milioni di dollari, cifra che sta salendo giorno per giorno. Il film è riuscito a superare l'ultima fatica animata della Disney, Oceania, che scende al secondo posto con un totale notevole. Uno scalino più in basso abbiamo Festa prima delle Feste, seguita da Collateral Beauty, dove rivediamo Will Smith in compagnia di Edward Norton, Keira Knightley e Ellen Mirren. A metà della classifica si piazza Animali Fantastici e Dove Trovarli, che perde qualche posizione rispetto allo scorso fine settimana, seguito da Manchester by the Sea, che riesce a conquistare il sesto posto. Subito dopo troviamo La La Land e Arrival rispettivamente alla settima e all'ottava posizione, seguite da Doctor Strange, che scende al penultimo e nono posto. Infine, a chiudere la classifica con un incasso di circa 1,4 milioni di dollari abbiamo Nocturnal Animals al decimo posto.