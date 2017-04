Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 14/04/2017 al 16/04/2017

Anche questa settimana torniamo puntuali per aggiornarvi sugli incassi registrati dalle pellicole cinematografiche esordienti sui grandi schermi delle sale a stelle e strisce. La classifica dei film arrivati in Top 10 vede in prima posizione una pellicola già attesa da tempo e che inaugura un nuovo grande capitolo della propria saga.

Stiamo parlando di Fast & Furious 8 che riesce a raggiungere un notevole risultato già in questo suo primo weekend di debutto, portandosi a casa un totale di circa 98 milioni di dollari e posizionandosi davanti a tutte le altre uscite del weekend, come accaduto anche nelle sale cinematografiche italiane. In seconda posizione troviamo, poi, con un grande distacco, Baby Boss, nuova pellicola animata della Dreamworks, che scende di un posto rispetto al passato fine settimana, ma che si posiziona ancora davanti a La bella e la bestia, anch'essa in calo, come anche I puffi - Viaggio nella foresta segreta, che arriva ad occupare la quarta posizione. Uno scalino più in basso, a metà classifica, troviamo Insospettabili sospetti, ultimo film con Morgan Freeman che si lascia alle spalle Gifted, arrivata in sesta posizione con un bottino di circa 3 milioni di dollari. Il settimo posto vede Scappa: Get Out, che invece riesce a salire di una posizione dallo scorso weekend e che va a piazzarsi davanti a Power Rangers, che si ferma all'ottavo posto. Infine, gli ultimi due scalini della classifica vengono occupati rispettivamente da The Case for Christ e Kong: Skull Island.