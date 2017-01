Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 13/01/2017 al 15/01/2017

Anche sui grandi schermi a stelle e strisce, quello appena passato è stato un fine settimana che ha visto diverse nuove pellicole fare il loro debutto nelle sale cinematografiche, ma a guadagnarsi il primo posto della Top 10 dei botteghini americani è un film che aveva già fatto il suo esordio nelle settimane passate.

Stiamo parlando di Hidden Figures, che con un bottino di quasi 21 milioni di dollari riesce a guadagnarsi la cima della classifica per la seconda settimana di seguito. La pellicola è seguita al secondo posto dalla pluripremiata La La Land, che supera Sing, il nuovo film animato da poco arrivato anche qui in Italia. Al quarto posto troviamo la nuova uscita The Bye Bye Man, davanti a Rogue One:A Star Wars Story che, pur avendo iniziato la sua discesa, continua a rimanere tra le dieci pellicole con i maggiori incassi. Subito dopo troviamo Patriot's Day, seguita ai due posti successivi da due film al loro debutto, ovvero Monster Trucks e Sleepless. Altra pellicola che ha già iniziato la sua discesa è Underworld: Blood Wars che si piazza in nona posizione,mentre Passengers che finisce all'ultimo e decimo posto.