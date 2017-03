Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 10/03/2017 al 12/03/2017

Il mese di marzo continua e, con esso, anche l'uscita sui grandi schermi cinematografici di grandi e attesissime pellicole su cui il pubblico punta molto e questo fine settimana nelle sale non fa eccezione. Al primo posto abbiamo, infatti, un film al suo esordio che ha saputo guadagnarsi il primo posto in molti mercati internazionali.

Come accaduto ai box office italiani in questo ultimo weekend, infatti, in prima posizione si piazza Kong - Skull Island, che sul mercato nazionale ha incassato per ora un totale di circa 61 milioni di dollari, superando la seconda in classifica Logan - The Wolverine, che pure porta a casa un bottino di tutto rispetto in questo suo secondo fine settimana sui grandi schermi. In terza posizione, poi, troviamo il nuovo film horror diretto da Jordan Peele Get Out, che è riuscito a superare The Shack, in calo di un posto rispetto al passato weekend, ma comunque una posizione sopra alla pellicola a metà classifica, ovvero LEGO Batman - Il Film, che arrivando al quinto posto, continua la sua discesa già iniziata la scorsa settimana. Uno scalino più in basso troviamo Before I Fall in sesta posizione, che rimane stabile e che supera Il Diritto di Contare, che da quasi due mesi continua a rimanere tra le pellicole della Top 10. Ad occupare l'ottava posizione con un incasso di circa 2.6 milioni di dollari è John Wick 2, seguito al nono posto dalla pliripremiata pellicola La La Land e al decimo posto da Cinquanta sfumature di nero.