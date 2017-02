Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 10/02/2017 al 12/02/2017

L'ultimo fine settimana nelle sale cinematografiche a stelle e strisce ha visto il debutto sui grandi schermi di tre pellicole attesissime dal pubblico americano e, stando ai risultati degli incassi ai box office della Top 10 delle pellicole più viste, questa volta a vincere su tutti è stata la comicità del Cavaliere Oscuro in versione LEGO.

A superare le concorrenti è stata, infatti, Lego Batman - Il film, che si è piazzata in cima alla classifica con circa 53 milioni di dollari. Anche le altre due pellicole esordienti, però, hanno guadagnato dei buoni posti. Cinquanta sfumature di nero e John Wick 2, infatti, hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto. A scendere, invece, è Split, che aveva fatto un debutto in prima posizione con circa 40 milioni di dollari e che ora arretra alla quarta posizione davanti a Il Diritto di Contare. Uno scalino più in basso ritroviamo il discusso A Dog's Purpose, che riesce a superare Rings alla settima posizione e La La Land all'ottava. Infine il nono e il decimo posto vengono occupati da Lion e Sing con i guadagni rispettivi di circa 3.9 e 1.7 milioni di dollari.