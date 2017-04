Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 07/04/2017 al 09/04/2017

Come ogni giovedì, torniamo anche oggi ad informarvi sugli incassi registrati dalle varie pellicole cinematografiche che sono ora disponibili sui grandi schermi statunitensi. Nel fine settimana appena passato hanno fatto il loro esordio negli Stati Uniti diversi film che, però, non sono riusciti a riscuotere un'affluenza particolarmente alta.

In prima posizione, infatti, ritroviamo Baby Boss, che aveva già fatto il suo debutto la scorsa settimana e che in questo ultimo weekend torna ad occupare la prima posizione potandosi a casa un incasso di circa 23 milioni di dollari lasciando la pellicola della Disney, La bella e la bestia ancora una volta in seconda posizione.

Dobbiamo arrivare al terzo posto per incontrare la prima pellicola esordiente della settimana, ovvero, I puffi - Viaggio nella foresta selvaggia, che anche nel nostro paese non ha ottenuto particolare successo, ma che comunque lascia indietro di una posizione la pellicola quarta classificata Insospettabili sospetti, che si piazza davanti alla quinta arrivata Ghost in the Shell. Il sesto posto, poi, ospita Power Rangers, che scende di due posizioni rispetto alla scorsa settimana. Uno scalino più giù troviamo Kong : Skull Island in settima posizione con un totale di incassi del weekend pari a circa 5.57 milioni di dollari, seguita all'ottavo posto dal film horror Scappa: Get Out. Infine, la nona e la decima posizione vedono, rispettivamente, Logan - The Wolverine e la pellicola esordiente The Case for Christ.