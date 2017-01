Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 06/01/2017 al 08/06/2017

Anche per le sale cinematografiche a stelle e strisce è iniziato un nuovo anno che porterà sui grandi schermi tante attesissime grandi pellicole che tutti i più accaniti spettatori sono impazienti di gustarsi. In questo primo weekend al cinema abbiamo qualche nuova uscita, anche se la Top 10 è ancora dominata dai film usciti già da un po' di tempo.

Hidden Figures si piazza subito al primo posto della Top 10 americana, guadagnandosi un totale di più di 22 milioni di dollari solamente in questo weekend. Il film è seguito al secondo posto da Rogue One: A Star Wars Story, che resiste ancora nei primi posti della classifica. Subito dopo, troviamo la nuova pellicola d'animazione Sing, seguita al quarto posto da Underworld: Blood Wars, al suo primo fine settimana nelle sale. A metà della classifica è il nuovo film già pluripremiato La La Land, che supera Passengers, arrivato alla sesta posizione, in discesa rispetto alla scorsa settimana. Al settimo posto arriva Proprio Lui? con un incasso di 6.9 milioni di dollari, seguito da Oceania, che sta iniziando la sua discesa. Infine, alle ultime due posizioni si piazzano Fences e Assassin's Creed, che riesce ad accaparrarsi solamente un bottino di 4.1 milioni di dollari.