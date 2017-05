Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 05/05/2017 al 07/05/2017

Come accaduto anche per i grandi schermi delle sale cinematografiche del nostro paese in questo fine settimana da poco concluso, anche negli Stati Uniti non sono state molte le pellicole a fare il loro debutto, ma una su tutte è riuscita a distinguersi dalle altre per il suo fantastico bottino che è riuscita a guadagnare ai Box Office statunitensi.

Ovviamente stiamo parlando di Guardiani della Galassia Vol. 2, che con questo suo primo weekend nelle sale a stelle e strisce si posiziona in cima alla classifica con un totale di circa 146.5 milioni di dollari, lasciando le altre pellicole dietro di sé con un notevole distacco. Al secondo posto, infatti, si posiziona Fast & Furious 8, che incassa circa 8 milioni di euro, mentre la terza posizione vede Baby Boss, che riesce a guadagnare una posizione rispetto al weekend precedente e che, con un incasso di circa 5.9 milioni di dollari riesce a lasciarsi indietro How to be a Latin Lover, arrivato al quarto posto. A resistere a metà della classifica è La bella & la Bestia, ancora nella Top 10 americana dopo circa sei settimane, che supera il nuovo film con Tom Hanks e Emma Watson intitolato The Circle. Uno scalino più in basso, alla sesta posizione, arriva Baahubali 2: The Conclusion, che inizia la sua discesa perdendo ben tre posti, ma piazzandosi ancora sopra a Gifted, che sale all'ottavo posto. Alle ultime due posizioni abbiamo, infine, due pellicole entrambe in discesa, ovvero I Puffi - Viaggio nella foresta segreta al nono posto e Insospettabili sospetti alla decima posizione.