Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 03/02/2017 al 05/02/2017

L'ultimo weekend nelle sale cinematografiche americane ha offerto al pubblico statunitense due nuove uscite e, a parte una, sembra che il pubblico d'oltreoceano abbia preferito godersi la visione dei film per il grande schermo che avevano già fatto il loro esordio nel corso dei passati fine settimana.

Come accaduto anche una settimana fa, ad occupare il posto migliore in classifica è stato Split, ultimo film di M. Night Shyamalan. Nel weekend, la pellicola, con quasi 14.4 milioni di dollari, ha superato l'esordiente Rings, ultimo capitolo del celebre franchise cinematografico horror che debutta in seconda posizione con un bottino di circa 13 milioni. Più giù nella classifica incontriamo il film A Dog's Purpose, che nonostante le contestazioni animaliste, sta riscuotendo un discreto successo. Al quarto posto si posiziona Hidden Figures, nuovo film drammatico che scende di una posizione rispetto alla scorsa settimana. A metà della Top 10 è arrivata la pellicola La La Land, al primo posto nella classifica italiana di questa settimana, seguita da Resident Evil: The Final Chapter. Il settimo e l'ottavo posto, invece, vedono le due pellicole Sing e xXx: Il Ritorno di Xander Cage, che rivede Vin Diesel nell'iconico ruolo. A debuttare in nona posizione è The Space Between Us che supera, così, l'ultimo film della classifica, il drammatico Lion.