Incassi Box Office U.S.A. - Week-end dal 22/12/2016 al 26/12/2016

Un trionfo abbastanza scontato quello dinel week-end natalizio statunitense. Un dominio incontrastato per il film targato The Walt Disney Studios e LucasFilm, che nel fine settimana natalizio ha superato la fatidica soglia dei cinquecento milioni di dollari in soli dodici giorni di programmazione.

Nei soli quattro giorni del week-end natalizio, il film ha incassato la bellezza di 96,1 milioni negli States, con un totale di 523,8 milioni e un primato che praticamente tocca quasi tutti i continenti, dall'Europa all'Asia fino alla Nuova Zelanda.

Secondo posto negli Usa per la pellicola d'animazione della Illumination Entertainment e Universal Pictures, Sing, con un incasso di 76,7 milioni di dollari in soli sei giorni e un bottino globale che si aggira sui 130,7 milioni di dollari.

Terzo posto per lo sci-fi romantico Passengers, con protagonisti Chris Pratt e il premio Oscar Jennifer Lawrence, che nel week-end natalizio ha incassato solamente una quindicina di milioni e al momento non mantiene affatto le aspettative.

Sorpresa in quarta posizione con la commedia Proprio lui? con James Franco e Bryan Cranston che batte l'attesissimo Assassin's Creed, intascando ben 16,7 milioni di dollari.