Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 31/03/2017 al 02/04/2017

Come sicuramente tutti voi avrete notato, nelle passate settimane l'ultima fatica in live-action dellaha dominato i Box Office statunitensi facendo al suo debutto degli incassi da record. Questo fine settimana, però, ha visto il film cedere il passo ad una nuova pellicola animata che ha conquistato il primo posto della classifica.

A primeggiare su tutti gli altri film della classifica Top 10 a stelle e strisce è stato, infatti, l'ultimo film di Tom McGrath intitolato Baby Boss, che si piazza in prima posizione con un incasso totale di circa 50 milioni di dollari. Come accennato, la pellicola ha superato La Bella e la Bestia, che per la prima volta dal suo debutto al cinema scende al secondo posto con 45 milioni di dollari. La terza posizione, poi, è stata occupata dall'esordiente Ghost in the Shell, che in questo suo primo weekend di esordio riesce a racimolare circa 18 milioni, superando la nuova pellicola sui Power Rangers, che si piazza in quarta posizione senza molto scarto. La metà della classifica è stata occupata da Kong: Skull Island, che scende di due posizioni rispetto alla scorsa settimana, ma che riesce a superare Logan, anch'esso in discesa con un incasso che si aggira intorno ai 6 milioni di dollari. Subito dopo, troviamo l'horror Scappa: Get Out, seguito uno scalino più in basso da Life: Non oltrepassare il limite, che a quanto sembra non sta riscuotendo il successo sperato. Infine, alla nona e alla decima posizione si sono piazzate rispettivamente CHiPs e l'esordiente The Zookeeper's Wife.