Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 31/03/2017 al 02/04/2017

Come tutti i mercoledì mattina, torniamo per informarvi sui guadagni ai Box Office italiani delle pellicole cinematografiche che si sono piazzate nella Top 10 dei film da poco usciti nelle sale del nostro paese. Il fine settimana appena passato ha visto il debutto di diverse pellicole nostrane, ma al primo posto troviamo ancora la

In cima alla classifica, infatti, ritroviamo anche in questo weekend l'ultima pellicola in live-action della Disney, La Bella e la Bestia, che si piazza al primo posto con un bottino che si aggira intorno ai 2.2 milioni di euro. Segue in seconda posizione un altro live-action, ovvero l'esordiente Ghost in the Shell, che non ha riscosso moltissimo successo finora. Uno scalino più in basso si piazza la pellicola italiana Classe Z, che con il suo debutto riesce ad incassare circa 0.4 milioni di euro. La quarta posizione vede, poi, il nuovo film di Claudio Amendola intitolato Il permesso - 48 ore fuori, che si posiziona un posto più in alto di Life - Non oltrepassare il limite, che scende di tre posizioni rispetto alla scorsa settimana. Il sesto posto è occupato da un'altra nuova pellicola italiana, La verità, vi spiego, sull'amore, che riesce a superare Elle, anch'essa in discesa rispetto al suo weekend di debutto. All'ottava posizione abbiamo, poi, Non è un paese per giovani, che riesce a posizionarsi, con poco scarto, sopra alle due ultime pellicole della Top 10, ovvero Il diritto di contare e La vendetta di un uomo tranquillo, arrivate rispettivamente al nono e al decimo posto.