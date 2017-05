Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 28/04/2017 al 30/04/2017

Come accade quasi sempre quando lasforna un film che fa il suo debutto sui grandi schermi, anche questa volta la nuova pellicola cinematografica esordiente della Casa delle Idee schizza alle prime posizioni delle classifiche Top 10 internazionali per gli incassi ottenuti nel primo fine settimana di uscita.

A posizionarsi al primo posto davanti a tutti gli altri film in Top 10 abbiamo, infatti, Guardiani della Galassia Vol. 2, che riesce ad arrivare ad un bottino di circa due milioni di euro in questo suo primo fine settimana sui grandi schermi del nostro paese. La pellicola è seguita da Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, nuovo film francese che si guadagna la seconda posizione, salendo di un posto rispetto al passato weekend. Uno scalino più in basso troviamo la nuova pellicola animata della Dreamworks intitolata Baby Boss, che resiste ancora in classifica, scendendo però di un posto. L'attesissimo film d'azione che ha riportato nelle sale Vin Diesel, ovvero Fast & Furios 8, inizia la sua discesa posizionandosi al quarto posto, ma riuscendo ancora a rimanere avanti rispetto alla quinta classificata The Circle, film esordiente con Tom Hanks e Emma Watson. Subito dopo arriva La tenerezza, film drammatico italiano che con questo suo debutto guadagna circa 0.6 milioni di euro sorpassando Moglie e Marito, sceso di tre posizioni rispetto alla scorsa settimana. L'ottava posizione è occupata da Lasciati andare, mentre gli ultimi due posti, ovvero il nono e il decimo, sono occupati da Boston - Caccia all'uomo e The Bye Bye Man.