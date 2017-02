Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 27/01/2017 al 29/01/2017

Il mese di febbraio è appena iniziato e un altro fine settimana al cinema è da poco terminato. Mentre attendiamo le nuove uscite del prossimo weekend, dopo il salto di proponiamo i risultati dei guadagni ai Box Office degli ultimi film che hanno fatto il loro debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche del nostro paese.

Ad aggiudicarsi la prima posizione nella classifica è l'ultima fatica di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, ovvero la pellicola tutta italiana L'ora legale, che solo in questo ultimo fine settimana ha guadagnato circa 2.4 milioni di euro. Al secondo posto troviamo la pluripremiata pellicola nominata in più categorie agli Academy Awards La La Land, seguita dall'ultimo inquietante film di M. Night Shyamalan, Split. La pellicola di fantascienza Arrival si aggiudica la quarta posizione, mentre il film d'animazione Sing si stabilizza a metà della classifica. Uno scalino più in basso troviamo l'esordiente Fallen, seguito al settimo posto da Allied - Un'ombra nascosta, ultimo progetto targato Robert Zemeckis che vede nei panni dei protagonisti Marion Cotillard e Brad Pitt. L'ultima pellicola di Vin Diesel, in cui l'attore ha ripreso uno dei suoi iconici ruoli, ovvero xXx - Il ritorno di Xander Cage, riesce ad arrivare solo all'ottavo posto, scendendo di qualche posizione rispetto alla scorsa settimana. A scendere è anche l'ultima fatica di Will Smith, Collateral Beauty, che va a piazzarsi in nona posizione, seguita al decimo ed ultimo posto della classifica da Proprio Lui?