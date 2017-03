Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 24/03/2017 al 26/03/2017

Anche oggi ritorniamo con il nostro consueto appuntamento dedicato agli incassi guadagnati dalle pellicole cinematografiche uscite nelle sale del nostro paese. Il mese di marzo sta per finire e al primo posto della Top 10 italiana continua a troneggiare l'ultimo lavoro in live-action dellacon un grande successo al botteghino.

La prima posizione della classifica, infatti, è occupata da La Bella e la Bestia, che in questo ultimo fine settimana è riuscita a guadagnare, solo in Italia, un totale di circa 4.7 milioni di euro. La pellicola Disney è seguita la secondo posto da Life - Non oltrepassare il limite che, al suo primo weekend sui grandi schermi del nostro paese, si piazza davanti all'altra pellicola esordiente Non è un paese per giovani, che si porta a casa un bottino di circa 0.5 milioni di euro. Uno scalino più in basso troviamo il nuovo capitolo dell'horror The Ring 3, seguito a metà della classifica in quinta posizione da John Wick - Capitolo 2, che scende di due posizioni rispetto allo scorso weekend. Il sesto posto è occupato da Elle, esordiente film drammatico francese che supera Il diritto di contare, in calo rispetto alla scorsa settimana, ma una posizione sopra rispetto a Kong: Skull Island, che andando a piazzarsi all'ottavo posto scende di ben quattro posizioni. Il penultimo e nono posto è occupato dalla pellicola La cura dal benessere, che ha fatto il suo debutto posizionandosi davanti a Logan - The Wolverine, che scende al decimo ed ultimo posto della classifica.