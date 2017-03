Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 24/02/2017 al 26/02/2017

Nel corso dell'ultimo weekend di febbraio hanno fatto il loro debutto sui grandi schermi del nostro paese diverse pellicole nostrane e estere che sono riuscite a guadagnarsi i primi posti della Top 10 degli incassi ai box office italiani, lasciando indietro i film esorditi le settimane passate.

Al primo posto abbiamo, infatti, l'ultima fatica di Matt Damon dal titolo The Great Wall, che è riuscita ad incassare circa 1.3 milioni di euro. A seguire in seconda posizione è arrivata Beata Ignoranza, diretto da Massimiliano Bruno e in terza si è posizionato l'attesissimo T2 Trainspotting, per cui Danny Boyle è tornato dietro la macchina da presa per ritrovare gli iconici personaggi debuttati sui grandi schermi più di venti anni fa. Subito dopo abbiamo Mamma e Papà?, che scende di due posizioni rispetto alla scorsa settimana e Cinquanta sfumature di nero che continua la sua discesa arrivando a metà classifica. Uno scalino più in basso arriva il film d'animazione Ballerina, che riesce a superare Jackie alla settima posizione e La La Land all'ottava. Infine, agli ultimi due posti sono arrivate le pellicole Manchester by the Sea, in nona posizione e Lego Batman - Il Film in decima.