Oceania e Rogue One dominano il Box Office in Italia - Weekend dal 22/12/2016 al 26/12/2016

Ladomina anche nel week-end natalizio del 2016. Il lungo fine settimana culminato con il giorno di Natale ha visto due film della major - ovvero- primeggiare nelle sale cinematografiche italiane, come solitamente accade durante il periodo natalizio nel corso degli anni.

Al primo posto si colloca il nuovo Classico Disney, Oceania, che registra un incasso di 1.660.413 euro, vincendo al box- office nella giornata di S.Stefano e vince di appena 200.000 euro il duello con Rogue One: A Star Wars Story, primo spin-off della saga prodotta dalla Disney e da LucasFilm, che incassa poco più di 5.500.000 euro nei dieci giorni di programmazione e poco meno di un milione e mezzo di euro nel week-end natalizio.

Terzo posto nel box-office italiano per il cinepanettone Poveri ma ricchi, diretto da Fausto Brizzi con Christian De Sica e Enrico Brignano: il film ha incassato poco meno di 1.350.000 euro, quindi di poco superiore al concorrente Natale a Londra - Dio salvi la regina.

Solo quinto posto per Tim Burton e il suo Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, tratto dal libro di Ransom Riggs, con un totale di 2.500.000 in totale e 900.000 euro nel week-end.

Sesto posto per la nuova commedia Aldo, Giovanni e Giacomo, Fuga da Reuma Park con un totale 1.440.624 euro mentre settimo e ottavo posto sono appannaggio di due film che saranno protagonisti anche dell'Oscar Race, ovvero Lion di Garth Davis con 418.378 euro e Florence con Meryl Streep e Hugh Grant che incassa 404.954 euro.

Gli ultimi due posti nella top ten sono occupati dalla commedia Non c'è più religione, della coppia Gassmann/Bisio con 283.052 euro nel week-end (3.081.500 euro in totale) e Sully di Clint Eastwood, che con i 208.797 euro del fine settimana tocca quota 6.076.881 euro.