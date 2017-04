Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 21/04/2017 al 23/04/2017

Nel weekend da poco passato, gli italiani si sono preparati nuovamente per godersi un altro ponte di festività in cui, probabilmente, una delle attività di svago più gettonate è stata quella di godersi una pellicola nelle sale cinematografiche del nostro paese, in cui ad avere più successo è stato un film già uscito nella settimana precedente.

Al primo posto della Top 10 italiana per gli incassi guadagnati nel corso di questo fine settimana da poco trascorso abbiamo, infatti, Fast & Furious 8, che si porta a casa un bottino di circa 2.5 milioni di euro. Al secondo posto la pellicola è seguita dal nuovo film di animazione Baby Boss, che con un incasso di 1.5 milioni lascia indietro la pellicola francese da poco sui grandi schermi che porta il titolo di Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse. Uno scalino più in basso abbiamo Moglie e marito, la commedia italiana che rispetto alla scorsa settimana scende di due posizioni, ma riesce a posizionarsi ancora davanti a Lasciati andare, anch'essa in discesa. Il sesto posto viene occupato dalla pellicola horror esordiente in Italia diretta da Stacy Title che porta il titolo di The Bye Bye Man, che riesce a superare Boston - Caccia all'uomo, che invece riesce a conquistare solamente la settima posizione. Subito dopo abbiamo I puffi - Viaggio nella foresta segreta che perdono ben cinque posti rispetto alla passata settimana, seguiti da La bella & la bestia, che arriva solamente alla nona posizione davanti all'ultima arrivata, ovvero la pellicola francese Le cose che verranno - l'Avenir.